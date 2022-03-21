Сбои произошли в работе ряда сервисов Apple

21 марта, 20:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователи из нескольких стран жалуются на работу ряда сервисов Apple. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Большинство пользователей испытывают проблемы с Apple Music. Некоторые не могут зайти в сервис. У американских пользователей также возникли проблемы с App Store, iCloud, Apple Maps, Apple TV и службой поддержки.
Жалобы поступают от жителей США, России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.
Ранее пользователи сообщили о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. Большинство жалоб было зафиксировано в 11:51 по московскому времени. С проблемами в работе WhatsApp столкнулись в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
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