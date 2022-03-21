Сбои произошли в работе ряда сервисов Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи из нескольких стран жалуются на работу ряда сервисов Apple. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Большинство пользователей испытывают проблемы с Apple Music. Некоторые не могут зайти в сервис. У американских пользователей также возникли проблемы с App Store, iCloud, Apple Maps, Apple TV и службой поддержки.

Жалобы поступают от жителей США, России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.

Ранее пользователи сообщили о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. Большинство жалоб было зафиксировано в 11:51 по московскому времени. С проблемами в работе WhatsApp столкнулись в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

