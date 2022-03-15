Сбой произошел в работе Wildberries

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе онлайн-ретейлера Wildberries произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.

К 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 жалоб. Большинство пользователей (46%) сообщили о неполадках в работе приложения. Еще 43% пожаловались на трудности в отслеживании заказа и 11% отметили проблемы в работе сайта.

В основном жалобы поступают из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Накануне пользователи уже сообщали о глобальном сбое в работе интернет-магазина Wildberries. Аналогичные проблемы были зафиксированы по всей России. В пресс-службе Wildberries сообщали, что работают над устранением ошибок в работе сервиса.

