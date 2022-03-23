Пользователи сообщили о неполадках в работе Telegram

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Пользователи сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector.ru, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число сообщений о сбоях появилось в 19:32 по московскому времени. Уточняется, что о сложностях в работе Telegram заявили 3 298 пользователей.

Из проблем большинство (70%) пользователей отмечало подключение сервера, 20% указали на трудности в работе приложения, 10% заявили о проблемах с получением сообщений.

В основном о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее сбои произошли в работе ряда сервисов Apple. Большинство пользователей испытывали проблемы с Apple Music. Некоторые не могли зайти в сервис. У американских пользователей также возникли проблемы с App Store, iCloud, Apple Maps, Apple TV и службой поддержки.