В работе логистического сервиса СДЭК произошел сбой

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Пользователи из разных стран сообщают о сбое в работе логистического сервиса СДЭК. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных сетевых ресурсов.

Неполадки в работе сервиса доставки стали фиксироваться примерно в 11:08 по московскому времени. Отчеты о сбоях поступают от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Армении и других стран.

Ранее глобальный сбой произошел в работе интернет-магазина Ozon. 56% пользователей отметили проблемы в работе мобильного приложения, у 1% возникли сложности с отслеживанием заказа, еще у 43% наблюдаются проблемы с сайтом компании. Проблемы наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.