Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Клиенты Wildberries пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 17:44 зафиксированы 823 жалобы. В частности, около 50% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, около 35% пожаловались на неполадки в работе веб-сайта. 15% клиентов не могут отследить свой заказ.

О проблемах сообщили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России.

Масштабный сбой в работе Wildberries произошел 14 марта. 49% пользователей отмечали проблемы в работе мобильного приложения, у 40% возникали сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% были неполадки с сайтом компании.

На следующий день пользователи вновь столкнулись с данными проблемами. Только за утро были зафиксированы 2 327 жалоб. Они поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.