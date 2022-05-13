Rutube надеется восстановить работу в полном объеме к 16 мая – гендиректор

18:07
Фото: depositphotos/ridofranz
Генеральный директор видеохостинга Rutube Александр Моисеев рассчитывает, что видеохостинг заработает в полном объеме после произошедшей 9 мая кибератаки в понедельник, 16 мая.
"На данный момент код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций", – приводит РИА Новости его слова.
Моисеев пояснил, что сначала восстанавливаются необходимые пользователю функции, после – функции для блогеров. В настоящее время уже доступны авторизация на сайте, проведение трансляций, поиск, комментарии и кнопка "В ТОП".
При этом подтвержденной информации о совершившем атаку на Rutube еще нет, расследование "идет полным ходом", однако есть понимание того, что это была сложная, дорогая в реализации, спланированная и подготовленная атака. Он добавил, что хостинг опирается только на подтвержденные факты и выступает против фейков.
По словам гендиректора платформы, Rutube поддержали такие медийные персоны, как гендиректор Black Star, блогеры Анастасия Витонова, Кирилл Фокин-Сазонов. Однако встречались негативные сообщения и фейки.
Моисеев подчеркнул, что основной задачей в настоящее время является полное восстановление функционала хостинга и его улучшение.
Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин предположил, что хакерская атака на видеохостинг могла быть осуществлена при помощи бывших сотрудников, поскольку владельцы сервиса и команда разработчиков неоднократно менялись.
Видеохостинг Rutube вновь заработал после хакерской атаки
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