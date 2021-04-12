Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

Фото: Depositphotos/adam_r

Российские пользователи жалуются на сбои в работе сервиса частных объявлений Avito. Об этом следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Уточняется, что сбои начались в 09:40 по московскому времени. Большинство пользователей (90%) не смогли загрузить сайт, а у других не получилось войти в аккаунт (10%).

Известно, что больше всего жалоб поступило из Подмосковья, Ленинградской области, а также из Краснодарского края.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка". Так, 84% пользователей столкнулись с трудностями при входе в систему. На сбой всех сервисов пожаловались 13%, а 2% не смогли перевести деньги.