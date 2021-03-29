Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой. Об этом следует из данных портала Downdetector.ru.

Проблемы с прослушиванием потоковой музыки затронули 90% пользователей. Около 5% пожаловались на невозможность авторизоваться, еще 4% пользователей оказались недовольны работой сайта.

Чаще других жалобы оставляли пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Информация о неполадках в работе "Яндекса" уже появлялась 26 марта. Тогда больше всего жалоб касалось работы с почтой и функционирования сайта.