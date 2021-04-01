Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка"

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Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка". Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Уточняется, что сообщения о трудностях в работе появились около 10:15 по московскому времени. 84% пользователей столкнулись с трудностями при входе в систему. На сбой всех сервисов пожаловались 13%, а 2% не смогли перевести деньги.

О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани и других городов.

Ранее с неполадками столкнулись клиенты некоторых сервисов Альфа-Банка. Порядка 49% пользователей сообщили о проблемах с переводами, еще 36% указали на невозможность совершения платежей.