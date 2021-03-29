Сбой произошел в работе ряда сервисов Альфа-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Клиенты некоторых сервисов Альфа-Банка столкнулись с неполадками в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Из-за технических работ ряд сервисов Альфа-Банка у некоторых клиентов может работать нестабильно. Очень скоро все починим", – рассказали представители банка.

По данным портала Downdetector, сбои преимущественно начались в 13:00 по московскому времени. Порядка 49% пользователей сообщили о проблемах с переводами, еще 36% указали на невозможность совершения платежей. Еще 14% клиентов Альфа-Банка заявили о сбое всех сервисов.

Ранее 29 марта стало известно о сбое в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Большинство пользователей пожаловались на то, что не могут войти в систему.

Кроме того, сообщалось о неполадках в работе сервисов компании "Яндекс". В частности, сбои наблюдались у приложения "Яндекс.Музыка", которые затронули 90% пользователей.

