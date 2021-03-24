Сбой произошел в работе сервиса Instagram

Фото: depositphotos/2nix

Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются в Соединенных Штатах и ряде других стран. Об этом следует из данных портала Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-платформ.

Американские пользователи, которые жалуются на неполадки, сказали о сложностях при просмотре новостной ленте (62%). Войти в социальную сеть не смогли 24% респондентов. Кроме того, у 12% не получилось посмотреть раздел "Сторис".

На сбой в работе Instagram пожаловались и в Великобритании, Канаде, а также Германии. Российские пользователи приложения на сложности при запуске программы не жаловались.

Ранее ВТБ предупредил о возможных сбоях в приложении банка. В том случае если приложение закрывается без причин, клиентам советуют загрузить актуальные версии Android System WebView.