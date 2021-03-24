ВТБ предупредил о возможных сбоях в приложении банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пользователи смартфонов с операционной системой Android могут столкнуться с проблемами при работе с приложением ВТБ. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

"Вчера Google сообщил о проблеме в обновлении компонента Android System WebView, что может приводить к сбоям в работе различных приложений, в том числе и "ВТБ онлайн", – говорится в сообщении пресс-службы.

В том случае если приложение закрывается без причин, клиентам советуют загрузить актуальные версии Android System WebView, а также браузера Chrome.

Ранее пользователи смартфонов на Android столкнулись с массовым сбоем в работе приложений. В списке жалоб – ошибки при открытии банковских, почтовых и других приложений.