В работе "Яндекса" произошел сбой

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российские пользователи "Яндекса" сообщили о неполадках в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Уточняется, что по состоянию на 11:16 по московскому времени было зафиксировано 207 жалоб. По информации портала, 55% пользователей жалуются на сбои в работе с почтой, 42% претензий связаны с функционированием сайта.

Известно, что сбои произошли у жителей ​Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.

Ранее проблемы в работе соцсети Instagram наблюдались в Соединенных Штатах и других странах. Войти в социальную сеть не смогли 24% респондентов. Кроме того, у 12% не получилось посмотреть раздел "Сторис".