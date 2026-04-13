Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 08:53

Общество

"Субботник поколений" пройдет в центрах московского долголетия 18 и 25 апреля

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Акцию "Субботник поколений" проведут в центрах московского долголетия 18 и 25 апреля. Она объединит горожан старшего возраста, их детей, внуков и других родственников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Основной площадкой акции станет центр "Лианозово". В нем 25 апреля в 10:00 состоится большой экологический праздник. Для гостей подготовили спортивную разминку, после которой гостей разделят на команды для уборки. Им нужно будет собрать мусор, привести в порядок клумбы и покрасить скамейки.

Параллельно будет работать мобильный пункт вторсырья. В нем горожане смогут сдать макулатуру, пластиковые бутылки и крышки. Также для всех желающих организуют интерактивную игру по сортировке отходов, которая поможет научиться правильно распределять мусор. За участие москвичам выдадут сувениры.

Более того, в рамках акции пройдет мастер-класс "Скворечник своими руками". В нем примут участие не только горожане старшего поколения, но и студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московского колледжа архитектуры и градостроительства и Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева. Им предстоит раскрасить 17 домиков для птиц, после чего участники соберут из скворечников инсталляцию в форме буквы "М" в честь проекта "Московское долголетие" и столицы.

18 апреля уборка территорий запланирована в центрах "Кунцево", "Орехово-Борисово Южное", "Чертаново Центральное", "Братеево" и "Текстильщики". 25 апреля субботники проведут в центрах "Гольяново", "Вешняки", "Новокосино" и "Матушкино".

Также акцию организуют в центре "Северный", где гости приведут в порядок шестиметровый арт-объект в виде розового кота. Осенью скульптура украшала Новопушкинский сквер.

В 11 центрах, которые не имеют прилегающую территорию, состоится программа с экологическим просвещением. В центре московского долголетия "Проспект Вернадского" эксперты оператора по обращению с отходами проведут онлайн-экскурсию на мусороперерабатывающем комплексе. В центре "Строгино" специалисты Российского экологического оператора расскажут о современных инициативах по сохранению природы и принципе "мусорной" реформы.

Центр "Хамовники" подготовил встречу со специалистом. Гости узнают о формировании полезных экопривычек и местах для ненужных вещей. В центре "Лосиноостровский" глава экопроекта Алина Кольовска расскажет, куда можно сдать отходы и как они потом используются.

В ряде центров намечены лекции экспертов Российского общества "Знание", которые обсудят вклад в сохранение природы. Кроме того, там пройдут мастер-классы по изготовлению экосумок, уходу за комнатными растениями и созданию кормушек.

Ранее сообщалось, что специалисты промоют 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов после осенне-зимнего периода в Москве. В ходе работ они будут применять особые технологии и привлекут специализированную технику. При этом переходы останутся открыты – для пешеходов сделают проход.

Фонтан у Большого театра начали промывать

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика