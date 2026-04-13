13 апреля, 09:58

Транспорт

Более 7 тысяч столичных автобусов, электробусов и трамваев начали готовить к лету

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев готовят в Москве к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, специалисты приступили к подготовке почти 3,5 тысячи электробусов и трамваев в парках Мосгортранса и депо. Данный транспорт обслуживает более 300 городских маршрутов.

В рамках подготовки специалисты тестируют климатические системы в салоне, меняют фильтры, проверяют все резиновые уплотнители, проводят инструктаж для водителей по работе в меняющихся дорожных условиях.

После зимы в трамваях расконсервируют систему кондиционирования. Для этого снимаются заглушки с вентиляторов, проводится очистка фильтров и заправляется фреон.

Кроме того, специалисты занимаются регулировкой давления токоприемника на контактный провод. Ежедневно они осматривают электрооборудование, проверяют работу звуковой и световой сигнализации, а также исправность освещения салона.

Ранее к открытию летней навигации начали готовить московский коммунальный флот. Сейчас специалисты столичного комплекса городского хозяйства смотрят на состояние судов и проводят техобслуживание.

Они меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, оборудования и механизмов, проверяют топливные системы и рулевые колонки.

Новый трамвайный маршрут Т2 объединил 72 остановки в Москве

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

