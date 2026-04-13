Более 7 тысяч столичных автобусов, электробусов и трамваев начали готовить к лету

Более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев готовят в Москве к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, специалисты приступили к подготовке почти 3,5 тысячи электробусов и трамваев в парках Мосгортранса и депо. Данный транспорт обслуживает более 300 городских маршрутов.

В рамках подготовки специалисты тестируют климатические системы в салоне, меняют фильтры, проверяют все резиновые уплотнители, проводят инструктаж для водителей по работе в меняющихся дорожных условиях.

После зимы в трамваях расконсервируют систему кондиционирования. Для этого снимаются заглушки с вентиляторов, проводится очистка фильтров и заправляется фреон.

Кроме того, специалисты занимаются регулировкой давления токоприемника на контактный провод. Ежедневно они осматривают электрооборудование, проверяют работу звуковой и световой сигнализации, а также исправность освещения салона.

Ранее к открытию летней навигации начали готовить московский коммунальный флот. Сейчас специалисты столичного комплекса городского хозяйства смотрят на состояние судов и проводят техобслуживание.

Они меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, оборудования и механизмов, проверяют топливные системы и рулевые колонки.

