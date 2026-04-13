13 апреля, 10:29

Мэр Москвы

Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Премия присуждается за выдающиеся научные достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за инновационные разработки, способствующие развитию экономики и социальной сферы столицы.

Всего предусмотрено 22 номинации, сгруппированные по двум основным направлениям. Первое включает работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, химии, медицине, технике и инженерии. Второе направление охватывает достижения в авиации, био- и нанотехнологиях, фармацевтике и электронике.

Прием заявок продлится до 17 июля 2026 года – на сайте nauka.mos.ru, а результаты будут объявлены в январе 2027 года. В прошлом году участниками конкурса стали свыше 1,4 тысячи ученых из более чем 300 организаций. Лауреатами – 77 человек.

Ранее Собянин вручил премии правительства Москвы за 2025 год молодым ученым. Он уточнил, что развитие науки всегда было приоритетной задачей государства. Глава города подчеркнул необходимость прогресса для технологического суверенитета и безопасности страны.

мэр Москвынаукагород

