Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

Строительная отрасль в Москве чувствует себя увереннее благодаря специалистам, внедряющим передовые технологии. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, большой объем строительства в столице требует внедрения передовых технологий, без которых многие проекты затянутся или будут стоить дороже. Он напомнил, что каждый год в городе возводят миллионы "квадратов" жилья, образовательные и спортивные комплексы, медучреждения. Вводятся новые дороги, путепроводы, эстакады, тоннели.

Собянин отметил, что многие применяемые технологии придумывают именно в столице. В их создании принимают участие в том числе участники Московского инновационного кластера, а также выпускники программ "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы".

Например, благодаря компании "Вирсайн Инновации" в городе появилась система дистанционного управления строительными кранами. Теперь специалисты не поднимаются на башенный кран, а работают на земле, управляя им при помощи пульта и экранов.

Такая технология позволяет одному оператору управлять сразу несколькими кранами, благодаря чему эффективность работы на строительной площадке значительно повышается. Кроме того, она на 70% снижает число возможных опасных ситуаций, которые возникают во время перемещения грузов.

На данный момент систему используют для строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В дальнейшем она будет применять и в других местах.

Вместе с тем компания "РусАпс" представила набор типовых элементов для серийного производства строительных конструкций. Туда входят плиты перекрытий, стеновые панели, элементы лестнично‑лифтовых узлов.

Благодаря новой технологии здания высотой до 12 этажей можно возвести быстрее, отметил градоначальник. Они будут собираться как конструктор без бетонных смесей и сварки. Изделия уже прошли испытания, были получены сертификаты. Первый проект реализуют уже в скором времени.

Компания "РАЙГРАС" разработала мобильный 3D‑сканер "Л‑Скан Нано". Он автоматизирует проверку хода строительства, создавая виртуальную копию здания. Специалисты внедрили в устройство SLAM‑технологии и искусственный интеллект (ИИ).

Устройство может самостоятельно сравнить цифровую модель с проектными данными, изучить оборудование и объем работ, а также подготовить отчет, указав, есть ли отклонения от проекта. Благодаря этому документы делаются в 5–10 раз быстрее.

Кроме того, сканер весит менее килограмма и работает без GPS, подчеркнул глава города. Применялся он уже не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Инновационное защитное покрытие TSMCERAMIC представила группа компаний "ТСМ Групп". Внешне оно напоминает краску, однако содержит вакуумные керамические микросферы, которые защищают стены от огня и обледенения. Также разработка предотвращает появление плесени, грибка и коррозии, что делает здания долговечными.

Данный проект получил премию "Новатор Москвы" 2023 года. У компании уже свыше тысячи проектов с объемом монтажа более 2,6 миллиона квадратных метров.

Например, технология применялась для стадиона "Лужники", памятника архитектуры доходный дом М. М. Левина, объектов "Мосводоканала", "Роснефти" и "Мосэнерго". Продукция компании уже вышла на маркетплейсы и поставляется в Китай, Венгрию и Казахстан.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве планируется строительство нескольких крупных фабрик по производству медицинских препаратов. Проекты позволят вывести столичный фармкластер на первое место в России по объему производства. Также планируется значительное увеличение производства микроэлектроники для технологического лидерства.

