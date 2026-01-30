Собянин: одобрено еще два проекта комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь участков, расположенных в Центральном и Северном административных округах, составляет 13,02 гектара. На их месте планируется построить около 190 тысяч квадратных метров новых объектов, в числе которых жилье для программы реновации, социальные и общественно-деловые здания, а также другие сооружения.

В частности, участки суммарной площадью 9,53 гектара находятся в Басманном районе на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков, между Бакунинской улицей и путями МЦД-3. Потенциал застройки этих территорий составляет около 137 тысяч "квадратов", из которых 136 тысяч – это новые здания, а 1,43 тысячи – сохраняемые объекты.

Здесь планируется строительство жилых домов в рамках программы реновации, а также создание необходимой социальной и иной инфраструктуры, включая спортивный комплекс площадью приблизительно 7 тысяч квадратных метров.

При этом проект предусматривает сохранение нескольких исторических объектов. Среди них – комплекс общежитий бывшей фабрики по производству бумажной пряжи, основанной купцом С. А. Гореловым и построенной во второй половине XIX века по проекту архитектора Виктора Лунца. Также планируется сохранить две скульптуры 1970-х годов: памятник Владимиру Ленину и монумент работникам Московского пищевого комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В свою очередь, еще 3,49 гектара земли находятся на Вятской улице недалеко от пересечения Башиловской улицы и 4-го Вятского переулка в Савеловском районе. Потенциал этих территорий позволяет построить около 52,35 тысячи квадратных метров недвижимости. На них планируется разместить общественно-деловые объекты, включая торговую галерею с офисами, отделения банков, фитнес-центры, кафе и рестораны.

Данный проект, аналогичный первому, предусматривает сохранение важного культурного объекта регионального значения – клуба фабрики "Свобода", возведенного в 1927–1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова. Здание было полностью отреставрировано в июле прошлого года. Теперь в нем находится Дом русского бильярда "Москва".

Реализация проектов комплексного развития территорий создаст около 2,5 тысячи рабочих мест и обеспечит новым жильем почти 2,3 тысячи человек.

Всего, по данным на 27 января 2026 года, правительство Москвы утвердило и начало реализовывать 178 проектов КРТ, охватывающих более 1,6 тысячи гектаров. В рамках этих проектов планируется построить более 33 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 386 тысяч новых рабочих мест.

Ранее в столице было согласовано архитектурно-градостроительное решение малоэтажного офисного комплекса на Пятницкой улице. Здание расположится во владении 40. В него войдут два корпуса высотой 3 и 4 этажа.

Второй корпус сделают более современным и выразительным. Его динамичный объем будет сочетаться с классическими оконными проемами.