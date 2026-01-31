МВД: созданные нейросетью документы содержат вымышленные данные

Фото: 123RF.com/siraphol

Сгенерированные нейросетью документы, зачастую используемые мошенниками, могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также не соответствовать привычным требованиям оформления, включая использование нестандартных шрифтов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сведениям ведомства, аферисты применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, которые имитируют официальные источники.

Всего существует несколько способов для различения подлинных документов и материалов, созданных с помощью нейросетей. Однако наличие одного признака не всегда указывает на фальсификацию, но их совокупность может свидетельствовать об искусственном происхождении.

В частности, подчеркнули правоохранители, официальные документы характеризуются четкой структурой реквизитов, полным наименованием учреждения, регистрационным номером, датой составления, подписью уполномоченного лица и другими обязательными элементами.

"В отличие от них, материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например, несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрихкодов, стандартных шрифтов, отступов и другого", – сказали в ведомстве.

Кроме того, видео- и аудиоматериалы, распространяемые злоумышленниками, обычно имеют артефакты, такие как размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, статичный или искаженный фон.

Ранее аферисты стали применять схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Она нацелена на школьников и студентов. Страницы пользователей преступники используют для размещения своих фейковых объявлений.

В частности, через соцсеть TikTok они предлагают жертвам передать свою учетную запись якобы крупному рекламному агентству за 7–18 тысяч рублей для продажи различных вещей. Затем человека перенаправляют в телеграм-бот для введения логина и пароля от аккаунта.