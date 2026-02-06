Форма поиска по сайту

06 февраля, 09:48

Наука
Биолог Лидский: белки паразита Acanthocheilonema viteae могут продлить жизнь человеку

Биолог назвал паразита, который может продлить человеческую жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Белки круглого червя Acanthocheilonema viteae потенциально могут увеличить продолжительность жизни человека, сообщил "Газете.ру" эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

Ученый пояснил, что инфекционные заболевания являются одним из мощнейших факторов эволюции. Гены, взаимодействующие с вирусными белками, эволюционируют в три-шесть раз быстрее остальных.

По его словам, быстро мутирующие вирусы вынуждают иммунную систему, клеточные рецепторы и другие элементы, связанные с репликацией, эволюционировать крайне интенсивно.

Он добавил, что гены, отобранные эволюцией для борьбы с инфекциями, могут также отвечать и за другие физиологические свойства, включая устойчивость к нейродегенеративным заболеваниям.

На вопрос о возможности продления жизни с помощью патогенов Лидский ответил утвердительно. Он привел в пример круглого червя Acanthocheilonema viteae, который способен подавлять вредные для пожилых людей воспалительные реакции.

Как он объяснил, подавляя воспаление, паразит потенциально может снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни. Ученый отметил, что в настоящее время исследуются белки этого червя для создания на их основе возможного лекарства.

Кроме того, биолог упомянул работу исследователей из Калифорнийского университета, которые обнаружили у человека мутации, предположительно, возникшие вследствие заражения гонореей и способствующие защите пожилых людей от снижения когнитивных функций и деменции.

Эти мутации могли внести вклад в увеличение продолжительности жизни. Однако Лидский подчеркнул, что эволюция человека в сторону долголетия обусловлена не только влиянием гонореи.

"Мы живем примерно в два раза больше шимпанзе, и нет оснований думать, что это произошло случайно или в результате действия одного или двух генов. Поэтому утверждать, что увеличение продолжительности жизни произошло в основном из-за инфекционных болезней, все-таки не следует. Это была направленная эволюция, увеличивающая продолжительность жизни по целому комплексу причин", – сказал биолог.

При этом он не исключил, что взаимодействие с микробами могло способствовать закреплению в человеческой популяции конкретных полезных генов.

Ранее британская актриса Клэр Фой рассказала, что отказалась от кофеина из-за паразитов в организме. Актриса обратилась за медицинской помощью, когда заметила, что резко теряет вес. По ее словам, заражение произошло во время поездки в Марокко.

наука

