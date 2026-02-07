Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 09:37

Спорт

Решение об участии спортсменов из РФ в церемонии закрытия примут по ходу ОИ-2026

Фото: ТАСС/AP/David J. Phillip

Решение об участии спортсменов из России в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии будет принято во время соревнований. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Там рассказали, что никакого решения на этот счет пока нет. При этом в официальной церемонии открытия Игр россияне не участвовали.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Всего на них выступят 13 российских атлетов, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, конькобежцев Ксению Коржову и Анастасию Семенову, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

Глава МОК Кирсти Ковентри заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.

В Италии начались XXV зимние Олимпийские игры

Читайте также


спорт

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика