Решение об участии спортсменов из РФ в церемонии закрытия примут по ходу ОИ-2026

Фото: ТАСС/AP/David J. Phillip

Решение об участии спортсменов из России в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии будет принято во время соревнований. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Там рассказали, что никакого решения на этот счет пока нет. При этом в официальной церемонии открытия Игр россияне не участвовали.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Всего на них выступят 13 российских атлетов, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, конькобежцев Ксению Коржову и Анастасию Семенову, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

Глава МОК Кирсти Ковентри заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.