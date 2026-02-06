Экс-футболист Ибрагимович пронес факел Олимпиады-2026 в Милане

Фото: Getty Images/Emanuele Cremaschi

Бывший футболист Златан Ибрагимович, который сейчас занимает должность советника президента футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони, пронес факел зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщает газета "Известия".

Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, 6 февраля. В официальной части открытия спортсмены из России участия не принимают.

Зимние Игры завершатся 22 февраля. Торжественная церемония закрытия пройдет в Вероне на знаменитой исторической арене – "Арена ди Верона".

Златан Ибрагимович завершил карьеру игрока в 2023 году, проведя последние сезоны в "Милане". Он также выступал за такие клубы, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

Среди них – 2 фигуриста, 2 лыжника, ски-альпинист, 2 шорт-трекиста, 2 конькобежца, 2 саночника и 2 горнолыжника. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.