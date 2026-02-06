Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в Олимпийской деревне

Фото: depositphotos/Lazyllama

Атмосфера в Олимпийской деревне – пугающая, заявил японский атлет, победитель чемпионата мира по конькобежному спорту в спринте 2020 года Тацуя Синама.

"Район вокруг деревни находится в пригороде", – рассказал японец в беседе с газетой Nikkan Sports.

Спортсмен добавил, что ночью не хочется выходить на улицу и хочется быть осторожным во всем.

Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

Среди них – два фигуриста, двое лыжников, ски-альпинист, двое шорт-трекистов, два конькобежца, два саночника и два горнолыжника. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.

