Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде
Фото: AP Photo/Michel Euler
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что чувствует себя некомфортно из-за присутствия на Олимпийских играх 2026 года тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.
"Ее видели здесь <...> Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения", – посетовал Банька.
В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ее тренером на тот момент была Тутберидзе.
В конце 2025 года фигуристка попрощалась с Тутберидзе и ушла к другому тренеру. Дисквалификация российской фигуристки завершилась 25 декабря 2025 года.