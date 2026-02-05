Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

Фото: AP Photo/Michel Euler

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что чувствует себя некомфортно из-за присутствия на Олимпийских играх 2026 года тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

"Ее видели здесь <...> Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения", – посетовал Банька.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ее тренером на тот момент была Тутберидзе.

В конце 2025 года фигуристка попрощалась с Тутберидзе и ушла к другому тренеру. Дисквалификация российской фигуристки завершилась 25 декабря 2025 года.

