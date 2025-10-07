РИА Новости: Валиева подарила цветы Тутберидзе перед переходом к Навке

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Фигуристка Камила Валиева решила попрощаться с бывшим тренером Этери Тутберидзе перед переходом в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что спортсменка преподнесла заслуженному тренеру России букет цветов в знак прощания.

В январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама фигуристка заявляла, что не принимала этот препарат сознательно и соблюдала все антидопинговые правила. По ее словам, запрещенное вещество попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка. Однако оправдывающие Валиеву аргументы не были внесены в релиз CAS.

Валиева также признавалась, что собирается продолжить карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Она назвала глупым завершение карьеры в юном возрасте. Спортсменка уточняла, что уже приводит себя в форму.

В начале октября текущего года в СМИ появилась информация о возвращении Валиевой в спорт. Журналисты писали, что спортсменка планирует перейти в школу Навки и заниматься в группе Светланы Соколовской.