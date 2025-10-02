Навка прокомментировала уход Валиевой в ее академию от Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева возобновляет карьеру после допинг-скандала на Олимпиаде-2022. При этом спортсменка выйдет на лед не под руководством тренера Этери Тутберидзе, а в составе академии фигурного катания Татьяны Навки. Подробнее об этом решении – в материале Москвы 24.

"Огромный стимул для всех"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kamilavalieva26

О намерении фигуристки Камилы Валиевой вернуться к тренировкам стало известно 2 октября. Однако не с прежним наставником Этери Тутберидзе, а в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.





Татьяна Навка фигуристка Это было личное решение Камилы перейти в группу Светланы Соколовской, которая тренирует на "Навка-Арене" в школе "Наши надежды". Безусловно, для нашей школы это радостная новость и также для нашей прекрасной арены. У нас огромное число маленьких спортсменов, молодых, подрастающих чемпионов, и это огромный для всех стимул.

Олимпийская чемпионка отметила, что у Камилы "потрясающий" характер. По мнению Навки, талант, молодость и "желание доказать всему миру" помогут фигуристке успешно вернуться на лед. При этом коллектив академии готов сделать все, что в их силах, чтобы помочь Валиевой восстановиться.

"Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой", – заявила фигуристка.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил в январе 2024 года. При этом точкой отсчета отстранения стал конец 2021 года, благодаря чему она получила право вернуться в большой спорт уже в 2025-м. Ожидается, что спортсменка приступит к тренировкам 25 октября.

В свою очередь, тренер Татьяна Тарасова в разговоре с изданием "Стархит" выразила недоумение по поводу решения Камилы. По ее словам, от Тутберидзе спортсмены не уходят, потому что хотят "быть лучшими в своем виде". Кроме того, Татьяна Анатольевна отметила, что у тренера, к которому перешла Валиева, нет такого опыта.

"Я считаю, что они делают это для чего-то. Она хорошо работает у Тани Навки в шоу. Может быть, им для чего-то это надо. Она приходит тренироваться на следующие четыре года, как я понимаю. <...> Это плохая затея, я в нее не верю и уж совсем не понимаю, зачем это нужно Тане. У нее хорошее и востребованное шоу, билеты проданы всегда", – высказалась Тарасова.

При этом тренер назвала Валиеву серьезной спортсменкой и пожелала ей "полнейшего выздоровления".

Допинг-скандал

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kamilavalieva26

Камила Валиева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе с лета 2018 года. В сезоне 2019-2020 спортсменка дебютировала на международном уровне, выиграв финал юниорского Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Камила стала второй фигуристкой в истории, которая исполнила четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) и набрала 227,30 балла, установив рекорд среди юниорок.

А на Олимпиаде-2022 в Пекине фигуристка выиграла короткую программу в командном турнире, установив олимпийский рекорд по баллам. Однако допинг-скандал перечеркнул былые достижения талантливой фигуристки. 25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева, которой тогда было 15 лет, сдала антидопинговую пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Результаты пробы стали известны в феврале 2022 года, прямо во время Олимпиады. К тому времени фигуристка уже завоевала золото в командном турнире, которого в итоге сборную России лишили. На время разбирательств Камилу вновь допустили к соревнованиям, однако во время своего выступления спортсменка допустила несколько ошибок и заняла лишь четвертое место. После дисквалификации все достигнутые Валиевой результаты начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы. По данным СМИ, Камила лишилась семи медалей, среди них было золото Олимпиады и чемпионата Европы. Кроме того, спортсменке запретили тренироваться на государственных катках.

Сама Валиева утверждала, что осознанно не принимала допинг, соблюдая установленные правила. По словам фигуристки, вещество попало в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой. Однако оправдывающие аргументы не были включены в релиз CAS.





Камила Валиева фигуристка Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Я получила другие эмоции и отношение.

К слову, в причастности к допинг-скандалу обвиняли и Этери Тутберидзе. Например, Татьяна Тарасова в разговоре с журналистами заявила, что спортсмены не берут таблетки из рук доктора – препарат может дать только наставник.

Однако сама Этери Георгиевна все обвинения в свой адрес отвергала. В личном блоге тренер заявила, что подобные высказывания в ее адрес являются "намеренной клеветой и ложными обвинениями". Тутберидзе также потребовала от Тарасовой официальных извинений. В свою очередь заслуженный тренер СССР ответила коллеге через журналистов, что "с удовольствием извинится", если ей предоставят все подробности и доказательства допингового дела Валиевой.

При этом в марте 2024 года генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что организация не имеет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной.

