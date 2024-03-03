Валиева сообщила, что не принимала допинг сознательно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно и пыталась придерживаться правил. Ее слова передает японский канал NHK.

"Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Я получила другие эмоции и отношение", – подчеркнула она.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала присутствие запрещенного препарата "Триметазидина".

В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой.

Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония. Канада заняла четвертое место.

В свою очередь, Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) решила подать апелляцию на решение ISU о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года.

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