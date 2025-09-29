Инстасамка рассказала подробности конфликта со стилистом Николаем Овечкиным

Певица и блогер Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в обмане на крупную сумму и готовится подать жалобу в суд. Подробнее о скандале и других конфликтах с участием знаменитости – в материале Москвы 24.

"Обманул мою команду"

Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве. Певица написала в своем телеграм-канале 26 сентября, что он обманул ее и ее команду во время работы над видеоклипом BOSS.

По словам рэп-исполнительницы, еще перед началом сотрудничества Николай выставил счет в 18 миллионов рублей за один год контракта с ним. Однако перед тем как согласиться на сделку, блогер решила "увидеть его работу в действии" и предложила сперва заняться ее новым клипом. В итоге, по словам Дарьи, Овечкин взял 3 миллиона рублей на закупки и рабочие расходы, но "решил присвоить их себе".





Инстасамка певица, блогер Он привлек людей на этот клип, о которых мы даже не знали и не утверждали их участие в этих съемках, чтоб они сделали всю работу и креатив за него, также он пообещал им, что мы оплатим им все расходы (мы все оплатили ему, только он не раздал эти деньги людям, которые работали).

Инстасамка подчеркнула, что Овечкин берет "конские деньги" за свой авторский креатив, но в результате нанимает без ведома самих артистов посторонних людей и платит им значительно меньше, чем берет со знаменитостей. При этом стилист якобы выставляет результат за свой.

Также блогер рассказала, что приглашенные Овечкиным помощники вынуждены были тратить от 5 тысяч до 200 тысяч рублей, чтобы выполнить работу. В итоге команда исполнительницы готовит коллективное заявление о мошенничестве.

Позже Дарья написала в соцсетях, что с ней связались представители одного крупного бренда одежды и рассказали, что стилист брал у них вещи на внушительные суммы и не возвращал год, пока ему не пригрозили вынести инцидент на публику.

Овечкин, в свою очередь, высказался по поводу обвинений в свой адрес. В комментарии телеграм-каналу "Безфильтров" стилист заявил, что он и его команда уже "передали эту историю в правовое поле". Николай отметил, что в случае, если его вина будет доказана, он готов понести наказание.



(соглашение о неразглашении. – Прим. ред.) .

Николай Овечкин стилист В связи с этим давать публичные комментарии пока не могу. Могу сказать только, что условия моего коммерческого контракта были под NDA

При этом Овечкин отметил, что не держит обиды на Инстасамку и ее команду, ведь "выбирая героя, ты выбираешь его правила игры". Он отметил, что пытался договориться с певицей, однако построить диалог не удалось.

Публично высказалась о работе со звездным стилистом и его коллега Александра Панаитова. Она отметила в своих соцсетях, что трудилась с Николаем над съемками клипа Анны Асти "Царица" и выступлением Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) на одном из фестивалей. Стилист заявила, что Овечкин выступал посредником: ему "должны были выделяться средства от артиста или от продюсерского центра", при этом Александре приходилось осуществлять закупки на свои деньги. В общей сложности ей пришлось потратить около миллиона рублей из личных средств. Панаитова добавила, что деньги ей все же удалось вернуть.

Стилист Гоша Карцев в своем телеграм-канале написал, что знаком с Николаем и какое-то время они неплохо общались, пока Овечкин публично не высказался негативно о коллеге и его работе. После этого его знакомые стали делиться рассказами об опыте общения с Николаем.





Гоша Карцев стилист Это были не сплетни, а рассказы из первых уст. Истории были разные: про деньги, про долги, про жесткую манипуляцию, про то, как люди чувствовали себя обманутыми. От услышанного у меня становились все круглее глаза. Я спрашивал: а почему никто ничего не делает? Почему никто не говорит об этом открыто? Почему не обращаются в суд? И ответы всегда были такими: "Мы не хотим скандалов", "заработаем еще", "карма все вернет", "Бог ему судья". Кто-то смог вернуть свое, но только приложив серьезные усилия.

Карцев отметил, что занимал позицию наблюдателя, потому что у него не было доказательств. После поста Инстасамки он призвал подписчиков у себя на канале написать Дарье, если кто-то столкнулся с подобной ситуацией в общении с Николаем.

"Нет слов, кроме браво"

После скандала с Николаем Овечкиным Инстасамка тут же оказалась в центре другого конфликта. Рэп-исполнительница опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором негативно высказалась в адрес певицы Мэйби Бэйби (настоящее имя – Виктория Лысюк).

Инстасамка обратилась к коллеге в день ее рождения с критикой вместо поздравлений.





Инстасамка певица, блогер Кажется мы забыли поздравить одну клоуншу! Предлагаю это исправить! Вик, нет слов, кроме браво! Так (потратить) свою жизнь могла только ты. <…> Твои руки по локоть в детской крови, ты знаешь, о чем я! Твоя вонючая подружка Дора тоже обо всем в курсе.

Блогер также опубликовала фотографию Мэйби Бэйби в черно-белом цвете с траурной лентой в углу, а еще некоторое время размещала ироничные стикеры и оставляла язвительные высказывания.

Причем это не первый конфликт певиц. В июле 2025 года Инстасамка уже вступала в разногласие с Мэйби Бэйби и Дорой (настоящее имя – Дарья Шиханова). Исполнительница обвиняла коллег в предательстве России.

Причиной негативных высказываний стало то, что Шиханова исполняла песни тех, кто покинул РФ и выступал с критикой страны. А с концерта Лысюк, как напомнила блогер, выводили зрителей из-за неподобающих лозунгов. При этом Инстасамка отметила, что молодые певицы, несмотря на это, принимают участие в официальных городских мероприятиях.





Инстасамка певица и блогер Охрана на их концертах скручивала ребят, которые кричали "Россия!". А сегодня они выступают для нашей молодежи, делая альбомы с разрушающим контентом.

Певица также акцентировала внимание на том, что в некоторых текстах Мэйби Бэйби и Доры есть пропаганда суицида и запрещенных веществ.

В ответ на обвинения Дора опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором назвала слова Инстасамки ложью и призвала своих фанатов "не верить сомнительным персонажам, которые преследуют корыстные цели".

Мэйби Бэйби решила ответить на обвинения Инстасамки с иронией.

"Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос", – подписала короткое видео в соцсетях блогер.

Однако за Дору и Мэйби Бэйби неожиданно вступилась журналист Ксения Собчак. В частности, она привела некоторые цитаты из текстов Инстасамки, которые тоже можно истолковать как "разрушающий контент".

