Инстасамка рассказала подробности конфликта со стилистом Николаем Овечкиным

Певица и блогер Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в обмане на крупную сумму и готовится подать жалобу в суд. Подробнее о скандале и других конфликтах с участием знаменитости – в материале Москвы 24.
"Обманул мою команду"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka; ovechkin_n
Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве. Певица написала в своем телеграм-канале 26 сентября, что он обманул ее и ее команду во время работы над видеоклипом BOSS.
По словам рэп-исполнительницы, еще перед началом сотрудничества Николай выставил счет в 18 миллионов рублей за один год контракта с ним. Однако перед тем как согласиться на сделку, блогер решила "увидеть его работу в действии" и предложила сперва заняться ее новым клипом. В итоге, по словам Дарьи, Овечкин взял 3 миллиона рублей на закупки и рабочие расходы, но "решил присвоить их себе".
Инстасамка подчеркнула, что Овечкин берет "конские деньги" за свой авторский креатив, но в результате нанимает без ведома самих артистов посторонних людей и платит им значительно меньше, чем берет со знаменитостей. При этом стилист якобы выставляет результат за свой.
Также блогер рассказала, что приглашенные Овечкиным помощники вынуждены были тратить от 5 тысяч до 200 тысяч рублей, чтобы выполнить работу. В итоге команда исполнительницы готовит коллективное заявление о мошенничестве.
Позже Дарья написала в соцсетях, что с ней связались представители одного крупного бренда одежды и рассказали, что стилист брал у них вещи на внушительные суммы и не возвращал год, пока ему не пригрозили вынести инцидент на публику.
Овечкин, в свою очередь, высказался по поводу обвинений в свой адрес. В комментарии телеграм-каналу "Безфильтров" стилист заявил, что он и его команда уже "передали эту историю в правовое поле". Николай отметил, что в случае, если его вина будет доказана, он готов понести наказание.
При этом Овечкин отметил, что не держит обиды на Инстасамку и ее команду, ведь "выбирая героя, ты выбираешь его правила игры". Он отметил, что пытался договориться с певицей, однако построить диалог не удалось.
Публично высказалась о работе со звездным стилистом и его коллега Александра Панаитова. Она отметила в своих соцсетях, что трудилась с Николаем над съемками клипа Анны Асти "Царица" и выступлением Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) на одном из фестивалей. Стилист заявила, что Овечкин выступал посредником: ему "должны были выделяться средства от артиста или от продюсерского центра", при этом Александре приходилось осуществлять закупки на свои деньги. В общей сложности ей пришлось потратить около миллиона рублей из личных средств. Панаитова добавила, что деньги ей все же удалось вернуть.
Стилист Гоша Карцев в своем телеграм-канале написал, что знаком с Николаем и какое-то время они неплохо общались, пока Овечкин публично не высказался негативно о коллеге и его работе. После этого его знакомые стали делиться рассказами об опыте общения с Николаем.
Карцев отметил, что занимал позицию наблюдателя, потому что у него не было доказательств. После поста Инстасамки он призвал подписчиков у себя на канале написать Дарье, если кто-то столкнулся с подобной ситуацией в общении с Николаем.
"Нет слов, кроме браво"
]Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka
После скандала с Николаем Овечкиным Инстасамка тут же оказалась в центре другого конфликта. Рэп-исполнительница опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором негативно высказалась в адрес певицы Мэйби Бэйби (настоящее имя – Виктория Лысюк).
Инстасамка обратилась к коллеге в день ее рождения с критикой вместо поздравлений.
Блогер также опубликовала фотографию Мэйби Бэйби в черно-белом цвете с траурной лентой в углу, а еще некоторое время размещала ироничные стикеры и оставляла язвительные высказывания.
Причем это не первый конфликт певиц. В июле 2025 года Инстасамка уже вступала в разногласие с Мэйби Бэйби и Дорой (настоящее имя – Дарья Шиханова). Исполнительница обвиняла коллег в предательстве России.
Причиной негативных высказываний стало то, что Шиханова исполняла песни тех, кто покинул РФ и выступал с критикой страны. А с концерта Лысюк, как напомнила блогер, выводили зрителей из-за неподобающих лозунгов. При этом Инстасамка отметила, что молодые певицы, несмотря на это, принимают участие в официальных городских мероприятиях.
Певица также акцентировала внимание на том, что в некоторых текстах Мэйби Бэйби и Доры есть пропаганда суицида и запрещенных веществ.
В ответ на обвинения Дора опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором назвала слова Инстасамки ложью и призвала своих фанатов "не верить сомнительным персонажам, которые преследуют корыстные цели".
Мэйби Бэйби решила ответить на обвинения Инстасамки с иронией.
"Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос", – подписала короткое видео в соцсетях блогер.
Однако за Дору и Мэйби Бэйби неожиданно вступилась журналист Ксения Собчак. В частности, она привела некоторые цитаты из текстов Инстасамки, которые тоже можно истолковать как "разрушающий контент".