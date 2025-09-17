Блогер Марьяна Ро обвинила Ивангая в изнасиловании и абьюзивном поведении

Блогер Марьяна Ро обвинила бывшего возлюбленного, коллегу Ивангая, в сексуальном насилии, абьюзивном поведении и сталкеринге. Звезда YouTube высказалась в личном блоге спустя почти девять лет после расставания. Что известно об отношениях звезд соцсетей, читайте в материале Москвы 24.

"Это вызывало у меня истерики"

15 сентября блогер Ивангай (настоящее имя – Иван Рудской) опубликовал в своем телеграм-канале ролик интернет-пользовательницы, в котором она разбирает его отношения с коллегой Марьяной Ро (настоящее имя – Марьяна Рожкова). Автор видео заявила, что Иван, "будучи 18–19-летним парнем, встречался с 14-летней Марьяной Ро", предположив "насколько сильно он психику девчонке попортил".

Иван счел нужным пояснить некоторые моменты эмоционального видео. Блогер заявил, что на момент знакомства с Марьяной ему было 17 лет. Кроме того, отношения пары завязались в Японии, где "возраст согласия на тот момент составлял 13 лет". Также парень уточнил, что на самом деле жертвой "психологического и физического насилия" был он.

На следующий день экс-возлюбленная блогера ответила ему в своем телеграм-канале. Марьяна подробно высказалась по поводу своих отношений с Иваном. По словам Рожковой, когда ей было 14 лет, а ее возлюбленному 18, он принудил ее к сексуальному контакту. Блогер нашлась, что ответить оппоненту и по поводу возраста сексуального согласия в Японии.

"В реальности на Хоккайдо он 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было", – заявила знаменитость.

Марьяна также отметила, что в данной ситуации "закон на ее стороне", поэтому она не допустит лжи в свой адрес. При этом блогер объяснила свое решение продолжить отношения с избранником, несмотря на насилие. По словам Ро, после получения травмы подростки ищут внимание и одобрение со стороны своего обидчика.





Марьяна Ро блогер Это смесь страха, стыда и надежды, что все станет лучше. Естественная психологическая реакция на насилие. Почитайте, кому интересно, что такое Traumatic bonding.

Марьяна также рассказала, что после расставания на протяжении долгого времени работала над своей психологической травмой. У Рожковой было сильное отторжение близости, на фоне которого ей "становилось плохо" от того, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом, и у нее начинались истерики.

"Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить", – объяснила Ро.

При этом блогер призналась, что в 15-летнем возрасте под влиянием Ивангая оказалась зависима от наркотиков, которые негативно влияли на ее психическое состояние.





Марьяна Ро блогер Отдельно позабавило, как он написал, что я "истерила" и "угрожала нанести себе вред", когда он хотел расстаться. Но про себя почему-то ничего не сказал. Я неоднократно пыталась сбросить этот балласт и уйти, как он рыдал и умолял меня не бросать его, ведь у нас любовь.

"Точка невозврата", по словам Марьяны, наступила зимой, когда Ивангай выгнал ее из квартиры в Киеве. Благодаря этой ситуации блогер осознала, что должна "спасти себя". Ро утверждает, что после расставания экс-возлюбленный начал ее преследовать. Он якобы писал ее друзьям и появлялся на всех мероприятиях с ее участием.

"Доходило до крайностей"

Ивангай ответил на пост Марьяны спустя пару часов в своем телеграм-канале. Блогер заметил, что экс-возлюбленная всегда добровольно соглашалась на интимную близость, а зачастую якобы и сама была ее инициатором. Рудской описал Рожкову как "сексуально гиперактивную".

"По моим наблюдениям, как раз-таки несоответствие ее "желаниям" приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу и не мог ей этого дать", – заявил блогер.

По словам Ивангая, он никогда не проявлял агрессию в адрес Марьяны, относясь к ней с особым вниманием и сравнивая с "принцессой и королевой, с которой он сдувал пылинки". При этом, как утверждает блогер, его бывшая избранница использовала различные методы манипуляций, среди которых были угрозы покончить с жизнью.





Ивангай блогер Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину. И это не просто мои слова. Есть множество свидетелей, все люди, которые нас окружали, давно высказались в интернете.

Блогер также прокомментировал обвинения коллеги в том, что он принуждал ее употреблять наркотические вещества. По словам Ивангая, Ро сама запрещала ему делать это в одиночку.

Кроме того, Рудской назвал историю о том, что он выгнал Рожкову из квартиры зимой, спекуляцией. Согласно версии блогера, он купил возлюбленной билет на самолет и забронировал номер в отеле. Иван также отметил, что именно Марьяна преследовала его после расставания, а не наоборот.

Роман блогеров

Марьяна Ро и Ивангай познакомились на съемках видероликов для YouTube. Тогда Рудской уже был популярным блогером, а Рожкова только начала развивать свой канал на платформе. Коллеги скрывали роман непродолжительное время. Они быстро начали делать совместный контент и делиться с подписчиками в соцсетях подробностями своей жизни.

Однако через два года в Сети начали распространяться слухи о ссорах блогеров. Тогда Ро признавалась в личном блоге, что чувствует нехватку внимания, в то время как Рудской все больше занимался карьерой. Марьяна и Иван окончательно разорвали отношения в 2016 году.

Спустя время после разрыва экс-возлюбленные начали публично высказываться о том, что произошло между ними. Ро уже тогда публично обвиняла бывшего возлюбленного в абьюзе, а Ивангай уверял в интервью, что стал жертвой манипуляций со стороны девушки.

