Блогер Марьяна Ро обвинила Ивангая в изнасиловании и абьюзивном поведении

Блогер Марьяна Ро обвинила бывшего возлюбленного, коллегу Ивангая, в сексуальном насилии, абьюзивном поведении и сталкеринге. Звезда YouTube высказалась в личном блоге спустя почти девять лет после расставания. Что известно об отношениях звезд соцсетей, читайте в материале Москвы 24.
"Это вызывало у меня истерики"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maryanaro
15 сентября блогер Ивангай (настоящее имя – Иван Рудской) опубликовал в своем телеграм-канале ролик интернет-пользовательницы, в котором она разбирает его отношения с коллегой Марьяной Ро (настоящее имя – Марьяна Рожкова). Автор видео заявила, что Иван, "будучи 18–19-летним парнем, встречался с 14-летней Марьяной Ро", предположив "насколько сильно он психику девчонке попортил".
Иван счел нужным пояснить некоторые моменты эмоционального видео. Блогер заявил, что на момент знакомства с Марьяной ему было 17 лет. Кроме того, отношения пары завязались в Японии, где "возраст согласия на тот момент составлял 13 лет". Также парень уточнил, что на самом деле жертвой "психологического и физического насилия" был он.
На следующий день экс-возлюбленная блогера ответила ему в своем телеграм-канале. Марьяна подробно высказалась по поводу своих отношений с Иваном. По словам Рожковой, когда ей было 14 лет, а ее возлюбленному 18, он принудил ее к сексуальному контакту. Блогер нашлась, что ответить оппоненту и по поводу возраста сексуального согласия в Японии.
"В реальности на Хоккайдо он 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было", – заявила знаменитость.
Марьяна также отметила, что в данной ситуации "закон на ее стороне", поэтому она не допустит лжи в свой адрес. При этом блогер объяснила свое решение продолжить отношения с избранником, несмотря на насилие. По словам Ро, после получения травмы подростки ищут внимание и одобрение со стороны своего обидчика.
Марьяна также рассказала, что после расставания на протяжении долгого времени работала над своей психологической травмой. У Рожковой было сильное отторжение близости, на фоне которого ей "становилось плохо" от того, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом, и у нее начинались истерики.
"Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить", – объяснила Ро.
При этом блогер призналась, что в 15-летнем возрасте под влиянием Ивангая оказалась зависима от наркотиков, которые негативно влияли на ее психическое состояние.
"Точка невозврата", по словам Марьяны, наступила зимой, когда Ивангай выгнал ее из квартиры в Киеве. Благодаря этой ситуации блогер осознала, что должна "спасти себя". Ро утверждает, что после расставания экс-возлюбленный начал ее преследовать. Он якобы писал ее друзьям и появлялся на всех мероприятиях с ее участием.
"Доходило до крайностей"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maryanaro
Ивангай ответил на пост Марьяны спустя пару часов в своем телеграм-канале. Блогер заметил, что экс-возлюбленная всегда добровольно соглашалась на интимную близость, а зачастую якобы и сама была ее инициатором. Рудской описал Рожкову как "сексуально гиперактивную".
"По моим наблюдениям, как раз-таки несоответствие ее "желаниям" приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу и не мог ей этого дать", – заявил блогер.
По словам Ивангая, он никогда не проявлял агрессию в адрес Марьяны, относясь к ней с особым вниманием и сравнивая с "принцессой и королевой, с которой он сдувал пылинки". При этом, как утверждает блогер, его бывшая избранница использовала различные методы манипуляций, среди которых были угрозы покончить с жизнью.
Блогер также прокомментировал обвинения коллеги в том, что он принуждал ее употреблять наркотические вещества. По словам Ивангая, Ро сама запрещала ему делать это в одиночку.
Кроме того, Рудской назвал историю о том, что он выгнал Рожкову из квартиры зимой, спекуляцией. Согласно версии блогера, он купил возлюбленной билет на самолет и забронировал номер в отеле. Иван также отметил, что именно Марьяна преследовала его после расставания, а не наоборот.
Роман блогеров
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maryanaro;boredoneguy
Марьяна Ро и Ивангай познакомились на съемках видероликов для YouTube. Тогда Рудской уже был популярным блогером, а Рожкова только начала развивать свой канал на платформе. Коллеги скрывали роман непродолжительное время. Они быстро начали делать совместный контент и делиться с подписчиками в соцсетях подробностями своей жизни.
Однако через два года в Сети начали распространяться слухи о ссорах блогеров. Тогда Ро признавалась в личном блоге, что чувствует нехватку внимания, в то время как Рудской все больше занимался карьерой. Марьяна и Иван окончательно разорвали отношения в 2016 году.
Спустя время после разрыва экс-возлюбленные начали публично высказываться о том, что произошло между ними. Ро уже тогда публично обвиняла бывшего возлюбленного в абьюзе, а Ивангай уверял в интервью, что стал жертвой манипуляций со стороны девушки.