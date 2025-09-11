Кристина Асмус показала подписчикам нового возлюбленного

Актриса Кристина Асмус поделилась в соцсетях кадрами, на которых запечатлен ее новый избранник. При этом в марте знаменитость рассталась с продюсером Ильей Бурцом. Что известно о личной жизни звезды, расскажет Москва 24.

Новый роман

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/asmuskristina

Кристина Асмус поделилась в личном блоге снимками, сделанными в кемпинге у реки. На одной из фотографий запечатлены питомец актрисы и ее возлюбленный, стоящий спиной к камере. Подписчикам удалось разглядеть лишь силуэт мужчины.

Асмус предпочла не раскрывать личность бойфренда, а только иронично подписала фотографии.





Кристина Асмус актриса Вместо кинофестивалей и раутов палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук.

Ранее звезда "Интернов" встречалась с продюсером Ильей Бурцом. Об их отношениях стало известно в ноябре 2024 года. Тогда пара появилась на премьере сериала "Первый номер" и позировала перед фотографами, держась за руки. При этом знаменитости не делали официальных заявлений о статусе отношений.

По данным СМИ, актриса и продюсер познакомились во время съемок сериала "Райцентр", который вышел на экраны в 2023 году. При этом на тот момент оба состояли в отношениях, а брак Бурца был официально расторгнут всего за неделю до совместного выхода в свет с Асмус. Из-за этого факта многие интернет-пользователи окрестили актрису разлучницей, посчитав, что именно она разрушила 15-летний брак продюсера с супругой Александрой Соловьевой, в котором родились двое детей. Однако журналисты со ссылкой на знакомых Бурца уточняли, что он разошелся с женой задолго до официального расторжения брака.

Тем не менее, несмотря на хейт в соцсетях, роман Асмус и Бурца развивался стремительно: они начали жить вместе спустя месяц после начала отношений, актриса также познакомила возлюбленного со своей дочерью Анастасией от экс-супруга, актера и комика Гарика Харламова.

Однако уже в марте этого года СМИ сообщили, что пара рассталась, решив не объявлять о разрыве публично. Источник из окружения рассказал "СтарХиту", что экс-возлюбленные "разошлись на дружеской ноте", без ссор и конфликтов.

"Было на уровне, сейчас просто отпад"

На счету Асмус один брак с комиком Гариком Харламовым: знаменитости поженились в 2013 году, в 2014-м стали родителями дочери, но уже в 2020-м развелись.

После развода экс-супруги публично выясняли отношения и жили под одной крышей еще на протяжении трех лет. При этом Харламов устроил личную жизнь почти сразу после расставания: уже в 2021-м он начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук, а летом 2024 года пара сыграла пышную свадьбу.

В свою очередь, Кристина после развода пока не была замечена в долгосрочных отношениях. Какое-то время она появлялась на публике с актером Театра Ермоловой Романом Евдокимовым, но коллеги расстались спустя пару лет.

При этом Асмус до сих пор не упускает возможности "подколоть" экс-супруга в соцсетях. Например, в июне 2024 года актриса выложила снимки с выпускного дочери из начальной школы. Один из подписчиков поинтересовался, где папа девочки.

"Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества", – сострила актриса в ответном комментарии.

А в декабре 2024-го Асмус отреагировала на пост комика Игоря Джабраилова в социальных сетях. Тот выложил фотографию с несколькими юмористами, в числе которых был и Харламов в кепке, с подписью: "Если б они могли попасться в "Киндере", кого бы хотели первым?"

"Мне любого без кепки. Не люблю, когда повторные попадаются", – ответила на публикацию Асмус.

Помимо этого, в феврале 2025-го звезда "Текста" экстравагантно поздравила бывшего с днем рождения. Она разместила в соцсетях видео с экс-супругом, которое было сделано еще во время их отношений. На ролике знаменитости находятся в поезде. Харламов дремлет, а Асмус смотрит сериал и снимает Гарика на телефон. Затем актриса перевала камеру вниз и показала, что спутник нежно держит ее за ногу.

"Ладно, с днем рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад", – подписала Кристина видео.

При этом многие подписчики остались в недоумении, отметив, что поздравление "странное".