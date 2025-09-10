Никита Пресняков выбросил статуэтку с надписью "Лучшая жена" после разрыва с Красновой

Музыкант Никита Пресняков, объявивший о разводе с Аленой Красновой, опубликовал в личном блоге неоднозначное видео о ней. СМИ расценили пост как оскорбление девушки. Что известно о разладе в звездной семье, расскажет Москва 24.

Разные взгляды на жизнь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первые слухи о расставании пары появились еще осенью 2024 года, когда Алена приезжала в Россию без Никиты (последние годы пара жила в США). Тогда Пресняков заявлял в социальных сетях, что никакой ссоры между ними не было и они с женой любят друг друга. Однако, по данным СМИ, в конце июля 2025-го девушка все-таки перебралась в Москву одна.



19 августа спустя восемь лет брака пара объявила о разводе, опубликовав совместное заявление по этому поводу.

"Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны", – говорилось в сообщении.

В публикации Пресняков и Краснова отметили, что расстаются "людьми, которые желают друг другу только счастья". В комментариях под постом поклонники пары начали писать слова сожаления, при этом кто-то указал, что расставание было ожидаемым. На некоторые комментарии Никита ответил лично, заметив, что готов к хейту, и попросил чужих не вмешиваться в личную жизнь.

Но уже 8 сентября Никита удивил подписчиков странным видео: на кадрах он поднял стоящую на столе золотую статуэтку в форме "Оскара" с надписью Best wife (рус.: "Лучшая жена"), посмотрел на нее и выбросил в мусорное ведро. Ряд СМИ посчитали, что таким образом музыкант оскорбил бывшую супругу. При этом сама Алена не стала отвечать ни на сам ролик экс-мужа, ни на многочисленные комментарии и вопросы о разводе и отъезде из США от подписчиков.

Семейную драму Никиты прокомментировал журналистам на фестивале "Новая волна" его отец, музыкант Владимир Пресняков.





Владимир Пресняков советский и российский эстрадный певец, композитор Он сейчас на новом этапе, у него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживаю – я его отец, он мой сын и мой друг.

Пресняков отметил, что "счастье может прийти позже", нередко в осознанном возрасте.

В свою очередь, продюсер Леонид Дзюник в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что причиной разлада в семье Преснякова-младшего могла стать его бабушка – Алла Пугачева. Якобы из-за ее решения покинуть Россию в 2022 году карьера внука пошла на спад, и Никите пришлось перебраться в США, а это решение негативно отразилось на уровне жизни молодой семьи – начались финансовые проблемы.





Леонид Дзюник продюсер Никита и Алена уже давно конфликтовали. Всему виной – денежный вопрос. Они финансово не потянули жизнь за границей. Деньги закончились. Алена – дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у ее папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей.

Дзюник уверен, что решение о разводе не было спонтанным, оно назревало долгое время из-за изменившегося уровня жизни Алены и Никиты.

Знакомство на даче

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Никита и Алена были соседями по даче в престижном поселке Малые Бережки, где у Пугачевой была недвижимость: по данным СМИ, они познакомились на вечеринке у общих друзей – Алене тогда было 17, а Никите – 23 года.

Согласно социальным сетям пары, Никита сделал Алене предложение 8 марта 2017-го. В июле того же года они сыграли роскошную свадьбу в Барвихе. Ряд изданий утверждали, что часть затрат покрыла Алла Пугачева.

В 2022 году Никита переехал в США, и вскоре Алена последовала за ним. Однако в 2025-м она вернулась в Москву, в то время как Никита остался в США давать концерты в Лос-Анджелесе.

До отношений с Красновой Никита встречался с Аидой Калиевой: с 2010 по 2014 год они жили вместе, и музыкант даже сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась.