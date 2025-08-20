20 августа, 14:21Шоу-бизнес
Артист Никита Пресняков ответил на слухи о причинах своего развода
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Внук певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков ответил на слухи о причинах своего развода с моделью Аленой Красновой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
19 августа артист объявил о разводе с супругой, с которой прожил 8 лет. Как написал Пресняков в соцсети, они с женой расходится во взглядах на "жизнь и будущее", поэтому приняли соответствующее решение.
Поклонники начали строить догадки о наличии иных причин для расставания пары. Пресняков решил высказаться и попросил фанатов прекратить обсуждения.
"Не надо, пожалуйста, гадать своей "очевидностью", когда вы понятия не имеете буквально ни в чем, что у нас происходило за 10 лет", – написал певец.
Известно, что пара находится в США с сентября 2022 года. Там актер взял псевдоним Nick Pres и стал заниматься созданием клипов.
Ранее отец Никиты Владимир Пресняков рассказал об отношениях со своим сыном. Певец отметил, что жизнь в разных странах не влияет негативным образом на их отношения. Кроме того, скоро они должны встретиться в Испании.