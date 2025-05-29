Глава ФПБК Бородин: Пугачеву надо признать иноагентом из-за ее аффилированности с мужем

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певицу Аллу Пугачеву стоит признать иноагентом из-за ее аффилированности с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), сообщает News.ru со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Бородин уверен, что артистка соответствует критериям, прописанным в законах РФ, так как ее супруг уже имеет статус иностранного агента и продолжает получать финансирование из-за рубежа.

"Если человек является аффилированным лицом, то, соответственно, он может получить статус иностранного агента. А Пугачева у нас является супругой Галкина. А Галкин является иностранным агентом и до сих пор ездит, гастролирует по странам НАТО, дает концерты, какие-то мероприятия проводит", – указал Бородин.

Глава ФПБК посчитал, что Галкин получает иностранное финансирование, а значит, отсюда и прямая аффилированность. Но для официального включения певицы в реестр необходима полноценная проверка, включая анализ ее финансовых операций и запросы в налоговую. По мнению Бородина, эта работа не была проведена в полном объеме, что и стало "причиной задержки".

"Где-то что-то кто-то недоработал. И, соответственно, такая чехарда получается на сегодняшний день", – резюмировал глава ФПБК.

Минюст России не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом. В частности, по данным ведомства, певица не нарушала законодательство России. В связи с чем нет никаких оснований для признания ее иностранным агентом.

До этого эксперты оценили снос замка Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь в не менее 40 миллионов рублей. В это же время специалисты выступили против сноса капитальных строений, которые можно было бы адаптировать под современные нужды, чтобы они приносили пользу обществу.

