Минюст выступил за ужесточение наказания за нарушения закона об иноагентах

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Минюст России рассматривает возможность ужесточения уголовной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Его цитирует ТАСС.

В качестве мотивации предложения он привел в пример существование подобных мер в законодательствах США, Австралии и Великобритании. В России за аналогичные нарушения физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, напомнил Свириденко. Однако уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение года. Тогда грозит до двух лет лишения свободы.

Тем не менее, по мнению Свириденко, незначительные штрафы не мотивируют иностранных агентов соблюдать закон. Напротив, они продолжают "радоваться" своему включению в соответствующие реестры.

"Я думаю, что министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят", – резюмировал Свириденко, выразив надежду, что депутаты поддержат предложение.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила ужесточить санкции для иностранных агентов в УК РФ. Как отметил депутат Василий Пискарев в телеграм-канале, данные изменения были выдвинуты после анализа зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны.

Чиновник также подчеркнул важность предложений Минюста России по улучшению закона об иностранных агентах. Он согласился с ведомством и поддержал идею пересмотреть штрафы.

"Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона", – пояснил парламентарий.

В качестве поддержки вышеуказанного предложения комиссия ГД изучила международные модели регулирования деятельности иностранных агентов. В частности, в США, согласно 18-й поправке к Конституции, а также законам Австралии "О схеме транспарентности иностранного влияния" 2018 года и Великобритании "О национальной безопасности 2023 года", предусмотрены более строгие меры ответственности для иностранных агентов, чем в России.

В этих странах может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как в России максимальное наказание составляет значительно меньший срок, резюмировал Пискарев.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты, которые позволяют признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам России. Речь, в частности, шла о сборе военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности страны.