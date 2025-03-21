Депутат ГД Яровая: лиц, содействующих иностранным организациям, могут признать иноагентами

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Лиц, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам России, могут признать иностранными агентами. Инициатива относится ко внесенным в Госдуму новым законопроектам, рассказала вице-спикер ГД, руководитель рабочей группы по подготовке инициатив Ирина Яровая.

Парламентарий отметила, что группа депутатов во главе с председателем Вячеславом Володиным внесла в ГД три законопроекта. Авторами выступили в том числе лидеры и депутаты четырех из пяти фракций – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду".

"Мы предлагаем признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие иностранным организациям, действующим вопреки интересам РФ, и лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности нашей страны", – приводит РИА Новости слова Яровой.

Она подчеркнула, что данные инициативы направлены на обеспечение защиты суверенитета России. Для этого по 20 видам преступлений проекты устанавливают возможность вынесения приговора в тех случаях, когда совершившие их лица находятся за рубежом. К этому относится и возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого.

Как отметила депутат, сегодня в отношении преступлений, которые совершаются по найму и из корыстных побуждений, действует базовый механизм конфискации имущества, полученного в результате их свершения.

"За дискредитацию армии России и призывы к санкциям против нашей страны предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и возможной конфискацией имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности", – сказала вице-спикер ГД.

Уголовную ответственность до 7 лет с возможностью конфискации имущества предлагается установить за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности, Международному уголовному суду.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект закона, запрещающий иноагентам заниматься в РФ просветительской и образовательной деятельностью в отношении детей и взрослых. Изменения относятся к закону "Об образовании в РФ".