Путин подписал закон об иноагентах, помогающих международным организациям против РФ

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Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами лиц, помогающих международным организациям, в которых Россия не принимает участия. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, иноагентами будут признаваться лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в составе которых нет РФ, или иностранных госорганов, в случае если они направлены против безопасности страны.

Такой же статус будут получать и те, кто вовлекает граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против РФ, а также распространяет подобные сведения, материалы и участвует в их создании.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности на территории России. Инициатива предполагает изменения закона "Об образовании в РФ". Также с принятием проекта лицензия на осуществление соответствующей деятельности будет приостанавливаться после попадания лицензиата в список иноагентов.

Кроме того, на рассмотрение Госдумы планируется вынести поправку о запрете иноагентам входить в органы управления госкорпораций. Как объяснил парламентарий Василий Пискарев, это предложение связано с тем, что госкорпорации выполняют стратегические планы России.

Речь идет, в частности, о корпорациях, связанных с космической деятельностью ("Роскосмос") и развитием атомной энергетики ("Росатом"). Также инициатива относится к корпорациям по содействию и разработке высокотехнологичной промышленной продукции ("Ростех") и другим, уточнил он.

