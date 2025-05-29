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29 мая, 05:09

Шоу-бизнес

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Минюст России не видит оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иноагентами, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Ургант и Пугачева не нарушали законодательство России. В связи с чем нет никаких оснований для признания их иностранными агентами. Свириденко добавил, что включение лиц в реестр иноагентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Ранее Минюст России выступил за ужесточение наказания за нарушения закона об иноагентах.

В качестве мотивации предложения Свириденко привел в пример существование подобных мер в законодательствах США, Австралии и Великобритании. В России за аналогичные нарушения физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.

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