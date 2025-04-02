Глава ФПБК Бородин призвал проверить песню Пугачевой "Мама" на дискредитацию СВО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Песню "Мама" артистки Аллы Пугачевой нужно проверить на дискредитацию СВО, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Об этом сообщает News.ru.

"Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается. Она якобы зашла с патриотической повесткой, но никакого патриотизма тут нет, это западные методички", – сказал Бородин.

Он считает, что песня дискредитирует СВО, но оценку должны дать эксперты МВД или Минюста. ФПБК планирует обратиться в Генпрокуратуру с соответствующим обращением.

"Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности за дискредитацию", – добавил Бородин.

В этих высказываниях засомневался депутат Госдумы Сергей Соловьев. Парламентарий считает, что причины для проверки Пугачевой на предмет дискредитации СВО пока отсутствуют. Он уверен, что в песни нет ничего, что могло бы стать поводом для признания певицы иностранным агентом. Также Соловьев назвал излишними спекуляции вокруг творчества артистки.

"Ну что там додумывать? В советское время тоже были трогательные песни. Я ничего такого не нашел об Украине, об СВО. <...> Мама плачет о сыне – трогательная песня. Это мое мнение. Экстремистских высказываний нет, воевать никто не хочет, нужно договариваться", – высказался депутат.

Пугачева представила официальный релиз двух песен на YouTube 1 апреля. Одна из них называется "Мама" и представляет собой диалог матери и сына, который погиб во время боевых действий.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что уехавшая из страны после начала СВО Пугачева в случае своего возвращения в Россию никогда не вернет свой статус.

Сам Михалков будет работать с артистами, вернувшимися в страну, если увидит, что они изменили свою позицию. В качестве примера он тогда привел Ирину Горбачеву, которая с самого начала была против спецоперации, а потом, по его словам, изменилась.

