Никита Михалков предложил не пускать в Россию уехавших артистов

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Российский режиссер Никита Михалков выступил против идеи пускать обратно в страну уехавших деятелей культуры. Таким мнением он поделился в интервью газете "Известия".

При этом Михалков отметил, что смысла лишать артистов государственных наград за эмиграцию нет, так как они ничего для них не значат.

"Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя – это плохо", – подчеркнул Михалков.

Ранее режиссер говорил, что уехавшая в 2022 году певица Алла Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Михалков указал, что будет работать с вернувшимися артистами, если увидит, что они изменили свою позицию. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву, которая, со слов Михалкова, поменяла точку зрения.

Тем временем депутаты Госдумы начали разрабатывать меры, которые могли бы дополнительно ограничить возможность заработка для уехавших из страны артистов и писателей. Речь идет о доходах от распространяемых произведений "беглых" деятелей культуры, которые "продолжают поливать грязью Россию".