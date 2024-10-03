В Кремле заявили, что не знают о черных списках артистов из-за их позиции по СВО

Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

В Кремле не знают о якобы черных списках российских артистов, которым запрещено выступать на территории России из-за их позиции по СВО. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с RTVI.

Песков отметил, что таких поддельных списков много "ходит". Однако политик подчеркнул, что позиция тех или иных артистов в этом вопросе может вызывать неприятие организаторов мероприятий, но к Кремлю это не имеет никакого отношения.

В середине июня в Нижнем Новгороде был отменен концерт рэпера Slimus. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний музыканта против СВО и из-за пропаганды наркотических веществ.

В августе в Госдуме высказали некоторые вопросы гражданам, мечтающим сходить на концерт певца Валерия Меладзе, на фоне обращения главы ФПБК Виталия Бородина в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Меладзе на предмет финансирования деятельности ВСУ. По его словам, артист неоднократно критиковал принятые госорганами и российским президентом решения в отношении СВО.