Концерт рэпера Slimus отменили в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com/SLIMUS \ Slim

Сольный концерт российского рэпера Slimus отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клуб Milo Concert Hall.

Артист должен был выйти на сцену вечером в субботу, 22 июня. В программе отмечается, что рэпер хотел презентовать свой новый альбом и исполнить хиты прошлых релизов.

"В группе исполнителя будет указана вся информация – будет либо перенос, либо отмена концерта <…> Из-за его высказываний против СВО", – уточнила представительница клуба.

На странице заведения в соцсети "ВКонтакте" разместили извинения из-за отмены концерта, однако причина этого не уточняется.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний Slimus против спецоперации и из-за пропаганды наркотических веществ. В своем телеграм-канале она написала, что узнала о творчестве рэпера от возмущенных жителей Екатеринбурга.

Ранее общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) уголовного дела по статье за оправдание терроризма. Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).

