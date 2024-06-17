Активисты попросили завести дело на Noize MC за футболку с символикой "Азова"

Фото: телеграм-канал SHOT (Иван Алексеев признан в РФ иноагентом)

Общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) уголовного дела по статье за оправдание терроризма, сообщает Life.ru.

Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).

Соответствующее обращение активисты направили главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и российскому генпрокурору Игорю Краснову. Они также обратились к ним с просьбой о внесении рэпера в перечень террористов и экстремистов.

Председатель движения Сергей Зайцев напомнил, что певец родился в Белгороде, который регулярно попадает под обстрелы со стороны украинских военных, в том числе имеющих отношение к нацбатальону.

"Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого он является", – заявил Зайцев.

Ранее глава комитета ГД Елена Ямпольская обратила внимание, что в Сети распространилось интервью телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), в рамках которого она "цинично" высказывалась о террористических атаках украинских беспилотников по территории России.

Генпрокуратура РФ организовала в отношении Лазаревой проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило телеведущую в розыск. Позже на нее было заведено уголовное дело по соответствующей статье.

