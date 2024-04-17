Генпрокуратура проверит Лазареву из-за ее высказываний об атаках БПЛА на РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом)

Генеральная прокуратура Российской Федерации организует проверку актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) из-за распространения в Сети противоправной информации с ее стороны. Об этом сообщает председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в своем телеграм-канале.

"С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о ее результатах", – говорится в тексте ответа Генпрокуратуры на запрос Ямпольской.

До этого глава комитета ГД просила Генпрокуратуру проверить Лазареву по статье об оправдании терроризма за ее высказывания об атаках беспилотников на российские города. Ямпольская уточнила, что в Сети распространилось интервью телеведущей, в котором она "цинично" высказалась о террористических атаках украинских БПЛА на РФ.

Ранее общественники "Зов Народа" обратились в Госдуму с призывом разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в парламентарии. Причиной обращения стали планы Лазаревой, которая собралась баллотироваться в депутаты.