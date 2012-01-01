Россияне призвали передать имущество Кристины Орбакайте государству

Певица Кристина Орбакайте заявила о завершении концертной деятельности в РФ. Параллельно с этим артистка пытается продать оставшуюся на родине недвижимость и отправляется в гастроли по США. Как на последние заявления Орбакайте отреагировали ее поклонники в России – в нашем материале.



Оборвали связи

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

О нежелании возвращаться на родину заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте рассказала в сентябре этого года. В интервью телеканалу RTVI она заявила, что больше не будет выступать в России и провела финальный концерт этой весной.

"В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России", – сказала артистка.



Кристина Орбакайте певица Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни.

Помимо этого, 25 сентября СМИ рассказали, что Орбакайте даже отказалась петь со своим российским коллегой Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. По информации телеграм-канала Shot, артистов пригласили выступить на частном мероприятии. В рамках программы певцы должны были вместе исполнить песни "Просто любить тебя" и "Любовь, которой больше нет". Однако на сцену вышла только Орбакайте – якобы концертный директор артистки не согласовал с ней совместное выступление. Отмечается, что певица сольно исполнила дуэтные хиты, получив при этом весь гонорар в размере 50 тысяч евро, несмотря на то что заказчик остался недоволен программой.

Также в СМИ регулярно появляется информация о желании Орбакайте продать все имущество в РФ. В частности, певица не оставляет попыток найти покупателя для скандальной дачи, ранее принадлежавшей ее матери, Алле Пугачевой, а также для двух квартир в элитном жилом комплексе в центре Москвы на Большой Грузинской.

При этом, по данным некоторых изданий, в США, где Орбакайте проживает последние годы, дела у певицы идут не лучшим образом. Артистка отправилась на гастроли по Штатам, однако концерты не окупаются: якобы на недавнем выступлении в Майами вместо ожидаемых 120 тысяч долларов Орбакайте заработала всего 69 тысяч долларов, не продав половину билетов.

"Перебежчики и предатели"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

После сообщений об отказе Кристины Орбакайте выступать на корпоративе вместе с Авраамом Руссо сам артист рассказал телеграм-каналу Shot, что уже несколько лет не общается с коллегой.





Авраам Руссо певец У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся.

Ранее артист неоднократно осуждал музыкантов, которые покинули страну после начала спецоперации: он называл их лжепатриотами. По его словам, все свои недовольства он высказывал всегда лично.

Кроме того, на ситуацию с Орбакайте отреагировал и депутат Госдумы Алексей Журавлев. В беседе с Life.ru он призвал лишить певицу возможности продавать недвижимость в России. Такое же мнение он высказал относительно матери звезды – Аллы Пугачевой.

"Вот она и устраивает распродажу, причем не только своего имущества, но и пугачевского, заранее оформленного на имя Орбакайте. Очевидно, у этих перебежчиков и предателей все еще достаточно покровителей в России, чтобы дать им еще долгие годы жить безбедно за рубежом", – отметил депутат.

С мнением парламентария согласны и многие пользователи социальных сетей. По их мнению, Кристина Орбакайте перестала пользоваться популярностью в России, из-за чего ее доходы сократились. После этого, по их мнению, артистка и решила "предать страну".





пользователь соцсетей Конечно, в Америке у нее нехилый бизнес, заранее подготовила почву, чтобы было куда уехать в случае чего. Пока здесь зарабатывала – улыбалась и веселилась, а как все перекрыли, так и на фанатов стало наплевать.

"Они сделали свой выбор, когда уехали в Европу, пусть оставят Россию в покое. Я за то, чтобы запретить им продавать свои квартиры и передать все имущество на счет государства или в пользу СВО", – добавил другой комментатор.

Некоторые также уверены, что все артисты, которые высказывались против России или просто отказывались выступать в стране, в будущем все равно вернутся, однако зарабатывать как раньше уже не смогут.

"В России она (Орбакайте. – Прим. ред.) была тенью мамы, а за бугром ни ее, ни мамы никто не знает и знать не хотят. На концерты если и ходят, то только мигранты из СССР", – написал один из них.

Однако нашлись и те, кто поддержал артистку. По мнению части пользователей, Орбакайте не критиковала страну открыто, как это делали многие ее коллеги, а потому и не заслужила такого отношения ни к себе, ни к творчеству.





пользователь соцсетей Орбакайте полжизни прожила на две страны, муж американец. И никому дела не было до этого. Сейчас вдруг всем неугодна стала. А с кем петь или не петь, это уже их профессиональные нюансы, уж точно никакого потаенного контекста за собой не несут.

Кроме того, в Сети заметили, что взгляды певицы могут расходиться с ее творчеством, призвав прежде всего оценивать ее репертуар, а не интервью.