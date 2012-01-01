В соцсетях призвали конфисковать имущество Пугачевой и не пускать ее в Россию

Дачу Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за два миллиона рублей в месяц, сообщили СМИ. До этого недвижимость певицы, которая вместе с семьей покинула Россию после начала СВО, якобы пытались безуспешно продать. В материале Москвы 24 расскажем, сколько стоит дом Примадонны и как в Сети относятся к ее попыткам зарабатывать на родине.

Пирс, личный кинотеатр и управляющая

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Трехэтажный дом народной артистки СССР Аллы Пугачевой, который сдается за два миллиона рублей в месяц, находится на берегу Истринского водохранилища в подмосковном коттеджном поселке Малые Бережки. При этом недвижимость площадью в 760 квадратных метров записана не на саму Примадонну, а на ее внука Никиту Преснякова, иммигрировавшего в США после начала спецоперации, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, особняк построили еще в 1999 году. Внутри все обставлено дорогой дизайнерской мебелью, убранство оформлено в классическом стиле, а лестницы и двери изготовлены из ценных пород дуба. Также здесь есть кинотеатр на цокольном этаже, мансарда с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам, бассейн и многое другое. Плюс съемщик получит собственный причал и участок внушительных размеров.



"Актуальный репортаж": недвижимость Аллы Пугачевой в Москве будет сдаваться в аренду

Цена за все это якобы даже может уменьшиться на 200 тысяч, если оформить договор аренды больше чем на 11 месяцев. Бонусом арендатор получит управляющую, которая будет стирать, готовить и убирать за 90 тысяч в месяц, утверждает источник. При этом недвижимость пытались продать, но покупателя не могут найти уже больше года, и если изначально за особняк просили 225 миллионов рублей, то сейчас готовы расстаться с ним за 150.

Этот участок ранее оказывался в центре скандала. В октябре 2023 года на Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на территории дома. Автор иска – бизнесмен из Саратова Анатолий Рыськов – потребовал снести причал, чтобы освободить доступ к водоему. Однако Солнечногорский городской суд Московской области отклонил претензию предпринимателя.



После начала СВО Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию и ликвидировала все свои компании. Затем она возвращалась, чтобы решить вопрос с продажей имущества и записать новую песню. Певицу не раз призывали признать иноагентом, однако Минюст не нашел для этого оснований.

"Не пускать в Россию"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

За последние дни Алла Пугачева не в первый раз попала в новостные сводки. Недавно в ряде СМИ появилась информация, что певица якобы планирует дать большой сольный концерт в Москве до конца 2024 года. Однако ее муж, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ) назвал подобные сообщения выдумками.

На фоне этих слухов о нежелании видеть Примадонну в РФ высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий порекомендовал артистке оставаться там, где она сейчас живет.





Виталий Милонов депутат Госдумы В вас верили и любили миллионы советских и российских граждан. И, наверное, за ваши прошлые заслуги вы заслуживаете снисхождения. Но тот срам, который вы на себя навлекли с вашим мужем, очень трудно смыть.

Он также отметил, что россияне смогут простить Примадонну благодаря их большому милосердию. Но это произойдет только после победы России над теми, кого Пугачева считает "друзьями", подчеркнул Милонов.

Другой парламентарий, Алексей Журавлев также призвал Минкульт запретить любые выступления Пугачевой в РФ, а россиян – не покупать билеты на ее концерты. По его мнению, только так можно показать отношение к ней.

"Понятно, что деньги у семейки предателей заканчиваются и унылые попытки Максима Галкина петь по-латышски и по-украински больше не приносят ожидаемых гонораров. Вот, очевидно, и решено пополнить семейный бюджет, как водится, за рабский счет", – убежден Журавлев.

В соцсетях также связали возможный приезд певицы в Россию с нехваткой денег на жизнь за границей. Некоторые комментаторы убеждены, что сдавать дачу в Подмосковье тоже пришлось из-за финансовых проблем.

"Зачем уважать или слушать человека, который Родину продал? Ради того, чтобы ее финансовое положение улучшить? Иначе она бы и не приехала. Ради денег и Родину продала", – высказался Андрей.

"Почему не конфисковали все ее имущество? Все забрать подчистую у этих предателей, не пускать в Россию", – добавил Игорь.

Однако сторонников у Примадонны тоже немало: поклонники ее творчества ждут возвращения кумира и советуют ей не слушать "злые языки".





Ольга пользовательница соцсетей Пусть дает концерты, где хочет. Я бы с удовольствием сходила, так как всегда уважала ее и то, что она делает. Она ни в чем не виновата. Она хранительница нашего языка и культуры.

При этом сторонники Пугачевой уверены, что она имеет право распоряжаться своим честно заработанным имуществом как угодно.