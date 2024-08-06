Депутат Журавлев призвал запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, представляющий фракцию "Родина", призвал министерство культуры запретить любые выступления певицы Аллы Пугачевой в России, а россиян – не покупать билеты на ее концерты, чтобы показать свое отношение к персоне Примадонны. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Бить их всегда нужно по самому больному – по кошельку, и статус иноагента, кстати, сделал бы такой камбэк невозможным", – уточнил он.

Журавлев также считает, что граждане РФ, которых Пугачева ранее назвала "холопами и рабами", могут сами отказаться от нее. При этом он подчеркнул, что высказывается сейчас без какого-либо преувеличения, а лишь цитирует заявления Аллы Борисовны из ее публикаций в соцсетях.

"Понятно, что деньги у семейки предателей заканчиваются, и унылые попытки Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) петь по-латышски и по-украински больше не приносят ожидаемых гонораров, вот, очевидно, и решено пополнить семейный бюджет, как водится, за рабский счет", – подытожил первый зампред комитета ГД по обороне.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал Пугачевой не возвращаться в Россию и оставаться там, где она сейчас живет.

"В вас верили и любили миллионы советских и российских граждан. И, наверное, за ваши прошлые заслуги вы заслуживаете снисхождения. Но тот срам, который вы на себя навлекли с вашим мужем, очень трудно смыть", – объяснил он в разговоре с RT.

Кроме того, депутат указал на то, что у россиян большое и милосердное сердце, которое сможет простить действия Примадонны. Однако он подчеркнул, что это произойдет только после победы РФ над теми, кого Пугачева считает "друзьями".

6 августа телеграм-канал Mash со ссылкой на продюсера певицы Сергея Дворцова сообщил, что Пугачева планирует организовать большой сольный концерт в России до конца года, а также попытаться снять статус иноагента со своего супруга Галкина.

Однако супруг Пугачевой опроверг эту информацию, назвав данные сообщения выдумками. Он выразил удивление, что желание его жены отстоять правду в судах разных инстанций воспринимается как попытки вернуться в страну.

