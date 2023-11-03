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Народная артистка РФ, певица Алла Пугачева могла вернуться в Россию ради продажи имущества, сообщает сайт "Комсомольской правды".

О возвращении певицы в Россию стало известно 3 ноября. В СМИ уточняли, что Пугачева приехала без своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По словам помощницы певицы Елены Чупраковой, певица вернулась в Россию на неопределенное время по делам.

Неназванный московский продюсер рассказал, что Пугачева в настоящее время находится в деревне Грязь, в доме своего мужа. Однако пока нет достоверной информации, зачем она приехала.

"Там у них постоянно живет штат прислуги – два сторожа, помощник и помощница по дому. В мае по Москве по гостям Алла не ездила: поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы. Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено", – отметил продюсер.

В СМИ заметили, что Пугачева могла, не приезжая в Россию провести сделку с недвижимостью. Для этого необходимо назначить представителя по доверенности и совершить сделку, используя цифровое оформление через Росреестр. Возможно, у Пугачевой пока нет доверенности.

По данным издания, Галкин хотел переписать свою квартиру в Москве на родного брата или супругу, чтобы продать. В настоящее время муж Пугачевой владеет в столице двумя объектами недвижимости – домом в подмосковной деревне Грязь и квартирой площадью 103 "квадрата" около метро "Новые Черемушки" на улице Новочеремушкинской. Эта квартира досталась Галкину от родителей. Стоимость квартиры на Новочеремушкинской улице составляет порядка 27–29 миллионов рублей.

Известно, что одну из своих квартир Галкин ранее дарил Пугачевой. Недвижимость площадью 249 квадратных метров располагается в историческом здании в Варсонофьевском переулке. Стоимость квартиры составляет 100 миллионов рублей. Переоформление квартиры на Пугачеву состоялось в 2010 году. Но позже певица переписала жилье на старшего внука Никиту Преснякова.

Между тем Пугачева является владелицей квартиры в Филипповском переулке в Москве площадью 303 "квадрата", земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров в московском домостроительном комбинате "Творчество" и участка на 882 "квадрата" в подмосковной деревне Бережки с землей и причалом на территории дома. При этом участок в деревне Пугачева подарила старшему внуку. Однако Пресняков, живущий в Штатах, пытается уже полгода продать подарок Пугачевой.

Ранее сообщалось, что артистка вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль на фоне обострения конфликта, вылетев на Кипр. По некоторым данным, певица планировала пробыть там год. В 2017 году Пугачева приобрела на острове виллу с видом на море стоимостью больше двух миллионов долларов.

"Актуальный репортаж": недвижимость Аллы Пугачевой в Москве будет сдаваться в аренду