Суд в Подмосковье не стал обязывать Пугачеву и Орбакайте сносить пирс на их даче

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Солнечногорский городской суд Московской области отклонил иск бизнесмена из Саратова Анатолия Рыськова к народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее дочери певице Кристине Орбакайте с требованием обеспечить свободный доступ к береговой полосе водоема. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В удовлетворении исковых требований отказано", – сказал представитель суда.

В октябре текущего года Рыськов подал иск в суд. Он потребовал, чтобы Пугачева и Орбакайте снесли пирс и предоставили мужчине беспрепятственный доступ к водоему. Однако мужчина в своем заявлении не уточнил, кем приходится исполнительницам.

Также Рыськов подобный иск подал в отношении певца Филиппа Киркорова. По словам бизнесмена, пирс возле дачи Киркорова мешает Рыськову рыбачить. Суд отказал Рыськову в удовлетворении иска.

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