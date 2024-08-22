Депутат Шолохов: к желающим сходить на концерт Валерия Меладзе есть вопросы

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К гражданам, мечтающим сходить на концерт певца Валерия Меладзе, есть вопросы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Мне кажется, в этом плане гораздо важнее обсуждать, какая часть нашего общества на концерты Меладзе пойдет, если он состоится. Если люди готовы отдавать деньги человеку, который потом эти деньги передает на оружие, убивающее наших ребят, вот это серьезный вопрос к нашим гражданам. Возможно, эта часть общества не формулирует таким образом свои хотелки, у нее ностальгия по Меладзе, и поэтому они хотят пойти на концерт", – цитирует парламентария News.ru.

Шолохов указал, что многие фанаты оправдывают певца его тратами на благотворительность и помощь Красному Кресту. По его словам, журналисты неоднократно задавали вопросы, вернутся ли в Россию Меладзе, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом). Именно из-за этих новостей продолжается обсуждение уехавших артистов, однако это не сильная потеря для искусства, считает депутат.

Как пишет Life.ru, Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне следующего года – он прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему 60-летию.

Источник из окружения артиста рассказал, что Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников. Он не является иноагентом, хоть этот вопрос и рассматривался в Минюсте. Таким образом, покупка билетов на концерт не будет финансированием иноагента. Однако контакты исполнителя предупредили его о возможной волне возмущения россиян из-за слов и поведения певца, утверждает пресса.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Меладзе на предмет финансирования деятельности ВСУ. Он уточнил, что долгое время следит за деятельностью и высказываниями артиста. Меладзе неоднократно критиковал принятые госорганами и российским президентом решения в отношении СВО, сказал он.

