Песков напомнил уехавшим из РФ артистам про "белую" эмиграцию

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Интеллигенция, покинувшая Россию после 1917 года, вернулась и принесла пользу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, его выступление опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

"После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. <…> Бедствовали за границей", – подчеркнул политик.

Представитель Кремля напомнил, что в начале 1930-х годов "посылали гонцов" к эмигрантам и уговаривали их вернуться. По его словам, в этом списке есть и известные писатели, творчество которых дети сейчас проходят в школе. Песков обратил внимание, что вернувшиеся в Россию принесли много пользы, а настоящие враги страны сгинули.

Ранее народный артист Никита Михалков сказал, что уехавшая в 2022 году певица Алла Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Он указал, что будет работать с вернувшимися в РФ артистами, если увидит, что они изменили свою позицию. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву, которая, со слов Михалкова, поменяла точку зрения.